Fuse Games è il nuovo studio dei co-fondatori di Criterion

Un nutrito gruppo di sviluppatori ha lasciato Criterion per fondare Fuse Games, nuovo studio di sviluppo con sede nel Regno Unito guidato da Matt Webster. Il team può contare sulla presenza di quattro co-fondatori di Criterion: Steve Uphill come Head of Content, Pete Lake nel ruolo di Head of Production, Alan McDairmant è Head of Operations, infine Andrei Shires nelle vesti di Head of Technology.

Fuse Games è già al lavoro su un videogioco tripla A che, nelle intenzioni del team, offrirà spettacolo degno di un blockbuster assieme a delle innovazioni nel campo del gameplay social che valorizzino la creatività dei giocatori.

“Il team di fondatori di Fuse e io stesso amiamo i videogiochi e amiamo crearli, per questo non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro in questa industria fantastica,” ha dichiarato Matt Webster, General Manager di Fuse Games. “Serve un grande team per realizzare grandi giochi, per questo in Fuse puntiamo a ispirare e a guidare la nuova generazione di sviluppatori di videogiochi e leader dell’industria. Grazie all’esperienza dei fondatori, comprendiamo quanto sia essenziale costruire team, per questo lavoreremo per guidare, far crescere, sviluppare e fondere le nostre persone con una visione chiara che si poggia sui nostri valori condivisi.”

Fuse Games è per ora formato da soli 17 elementi ma sta per crescere al fine di portare avanti il suo primo progetto videoludico.