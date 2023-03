Angry Mob Games, studio di sviluppo indipendente responsabile di Brawlout, ha annunciato che il suo action-roguelite Trinity Fusion entrerà in accesso anticipato il 13 aprile su Steam ed Epic Games Store. Ecco il trailer dell’annuncio:









“Abbiamo un sacco di contenuti in lavorazione per Trinity Fusion. Dato l’incredibile feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori durante lo Steam Next Fest e gli eventi come EGX, il rilascio in accesso anticipato è stata una decisione facile da prendere. Con la versione in accesso anticipato, saremo in grado di ottenere molti altri feedback sui nostri nuovi biomi, nemici e boss su base continuativa mentre provvederemo ad aggiungerne altri che naturalmente i giocatori potranno esplorare e combattere” fa sapere Bogdan Iliesiu di Angy Mob Games.









Trinity Fusion è un action- platform roguelite che mette i giocatori nei panni di Maya, una guerriera interdimensionale collegata psichicamente ai suoi tre sé paralleli. Di fronte all’imminente collasso dei tre mondi a causa della minaccia di mutanti e macchine che cercano di sradicare totalmente la vita umana, il giocatore dovrà coordinarsi con le sue identità alternative per superare la rivolta e fondere insieme i mondi in pericolo per fermare il collasso del multiverso.

Trinity Fusion arriverà su PC il 13 aprile in versione Accesso Anticipato, ma le versioni per le console PlayStation e Xbox sono confermate come dimostra il trailer diffuso da Sony qui sopra.