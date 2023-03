In poco meno di 90 secondi, il nuovo trailer di Luna Abyss fa una panoramica di alcuni dei diversi ambienti di gioco, mostrando per la prima volta molti degli scenari in dettaglio. È un video progettato per dare un assaggio sia dell’ambiente lunare in cui dovremo muoverci, sia dei misteri che ci circonderanno. Ecco il trailer:









Luna Abyss è un interessante FPS/adventure sviluppato da un piccolo team composto 16 appassionati di world building, narrativa e giochi classici in cui la componente narrativa si fonde al bullet hell e all’esplorazione di una luna artificiale. Ecco un trailer di gameplay:









La descrizione ufficiale su Steam lo racconta così: “dopo una condanna al carcere, la tua pena si rivela essere esplorare un’enorme struttura abbandonata che si snoda nelle vastità del cuore di Luna, un satellite imitatore. Il tuo compito è recuperare dall’Abisso una tecnologia ormai perduta, come anche la colonia dispersa che ha inghiottito. Ogni tua mossa sarà supervisionata da una guardia carceraria artificiale di nome Aylin. Tra queste rovine secolari rimbombano echi angoscianti che sembrano insinuare segreti sul terribile destino della città di Greymont, un tempo prospera. La Piaga. I dogmi del Gran Padre. Il coro del Collegio. Le voci dell’Abisso ti chiamano, sussurrando messaggi inquietanti.”

“Con ogni trailer che pubblichiamo è emozionante rivelare al pubblico, di volta in volta, solamente una piccola parte di ciò che abbiamo in serbo”, afferma Benni Hill, direttore creativo di Bonsai Collective. “L’intero team è entusiasta di vedere la reazione dei giocatori su Internet, il che rende ancora più gratificante mettere insieme i pezzi di questo sparatutto infernale basato sulla narrazione”.

Luna Abyss non ha ancora una data di uscita precisa. Sappiamo solo che il gioco arriverà su PC via Steam edEpic Games Store, ma anche suPlayStation. Al solito, il consiglio per chi fosse interessato è di inserire il gioco in wishlist, una pratica che è molto più utile agli sviluppatori di quanto non si immagini.