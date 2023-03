Respawn apre un nuovo studio per supportare Apex Legends

Respawn Entertainment ha aperto un terzo studio per supportare lo sviluppo di Apex Legends, il battle royale dalle uova d’oro prodotto da Electronic Arts. Come riportato sulle colonne di GamesIndustry, questo studio di sviluppo ha sede a Madison, in Wisconsin (USA), ed è diretto da Ryan Burnett, ex director of engine production di Epic Games.

Con l’apertura di una nuova sede distaccata, Respawn Entertainment punta a supportare il franchise di Apex Legends per almeno altri dieci o quindici anni. Il team di Madison si occuperà in particolare delle operazioni live service del battle royale, ma non è escluso che in futuro possa contribuire anche ad altri progetti.

Ricordiamo, infine, che Respawn non sta lavorando solo ad Apex Legends: tra poche settimane vedrà la luce Star Wars Jedi: Survivor, di cui è stato da poco pubblicato un nuovo trailer.