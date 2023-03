Polyarc, lo studio della serie Moss, oggi ha aperto le registrazioni al testing per un nuovo gioco multigiocatore competitivo in VR attualmente in sviluppo. Dopo i due titoli per il mercato VR, il nuovo gioco di Polyarc offrirà ai giocatori competitivi, nuovi e veterani, un’originale esperienza nell’universo VR. Ora è possibile registrarsi per partecipare al testing preliminare, che si terrà nel fine settimana dal 14 al 16 aprile 2023.

“Siamo felici di assistere alla crescita costante del mercato VR, che oggi conta decine di milioni di giocatori e vede ogni anno la produzione di visori sempre più intuitivi e accessibili”, ha affermato Tam Armstrong, co-fondatore e CEO di Polyarc. “Il nostro studio di sviluppo aspira a creare giochi per tutti: vogliamo trovare nuovi modi per raggiungere gli utenti VR e anche creare uno spazio per far sì che nuove persone si uniscano a noi. Detto ciò, un maggior numero di utenti ci dà l’opportunità di provare nuove idee per un gioco multigiocatore che possa offrire qualcosa di più a livello competitivo”.

Dopo aver reso popolare un genere puzzle platform appositamente sviluppato per VR, la serie Moss (che include due dei giochi VR più famosi di sempre, Moss e Moss: Book II), Polyarc ora vuole diversificare il suo portfolio di titoli e includere un gioco multigiocatore competitivo. Lo studio, sin dagli esordi nel 2015, ha sempre lavorato con entusiasmo a questo nuovo progetto non ancora annunciato, ma era necessario che il bacino di utenti crescesse abbastanza da supportare un gioco multigiocatore di questo genere.

“Osservando la comunità di giocatori esistente e valutando i feedback che abbiamo ricevuto, è chiaro che moltissimi utenti VR sono alla ricerca di titoli multigiocatore competitivi con cui divertirsi”, ha detto Armstrong. “Siamo entusiasti di questa opportunità, poiché la realtà virtuale offre possibilità interessanti per i giochi multigiocatore. La possibilità di capire su cosa si stia concentrando e quali siano le intenzioni dell’altro utente che muove la testa e le mani è uno degli elementi che rende il gioco in prima persona così avvincente. Non vediamo l’ora di mostrare ciò a cui stiamo lavorando e condividere il divertimento che abbiamo provato giocandoci”.