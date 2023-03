I nuovi monitor gaming LG UltraGear OLED arrivano in Italia

LG ha annunciato l’imminente disponibilità dei monitor gaming UltraGear OLED da 27 pollici e da 45 pollici (modelli 27GR95QE e 45GR95QE).

Dotati di pannello OLED con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, i nuovi modelli LG UltraGear offrono un tempo di risposta inferiore a 0,03 millisecondi, una qualità superiore delle immagini grazie ai pixel autoilluminanti, con colori precisi e realistici, nonché un contrasto a nero perfetto.

Il monitor LG UltraGear OLED Gaming 27GR95QE (27 pollici) offre presenta un display OLED con risoluzione Quad HD (2.560 x 1.440). Copre inoltre il 98,5% della gamma di colori DCI-P3. Lo schermo Anti-glare & Low Reflection (AGLR) facilita la visualizzazione delle immagini, consentendo di godere di un’esperienza di gioco senza distrazioni, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale.

Il modello 45GR95QE è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming, con uno schermo in formato 21:9 e risoluzione WQHD (3.440 x 1.440). È anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800R. Il pannello OLED opaco Anti-glare & Low Reflection del monitor curvo UltraGear, certificato come prodotto a bassa emissione di luce blu dalle principali organizzazioni di test globali TÜV Rheinland e UL Solutions, è meno dannoso per gli occhi rispetto a un pannello LED convenzionale, il che significa che è possibile giocare a lungo senza sentire fastidio. Il pannello OLED curvo del 45GR95QE offre un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e una copertura del 98,5% del DCI-P3, producendo colori brillanti, neri profondi e immagini nitide. Come il modello da 27 pollici, quello da 45 pollici ha un tempo di risposta inferiore a 0,03 ms GTG e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Entrambi i monitor sono disponibili per il pre-order su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico di € 1799 per il 45″ e € 1099 per il 27″, a cui va applicato uno sconto di € 200 valido fino al 5 aprile.