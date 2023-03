Resident Evil 4: ecco il secondo episodio della miniserie anime

Capcom ha pubblicato il secondo episodio della bizzarra miniserie anime dedicata a Resident Evil 4. Dopo il primo episodio introduttivo, ecoc che Leon si trova a dover salvare più e più volte Ashley dalle grinfie degli abitanti del misterioso villaggio.









Purtroppo non sempre tutto va per il meglio, ma vi consigliamo di visionare il breve episodio presente qui in alto per scoprire come va a finire. Siamo certi, però, che troverete il tutto molto divertente.

Nel frattempo vi ricordiamo non solo che Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, ma anche che abbiamo già pubblicato la recensione di questo remake.