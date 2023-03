LEGO 2K Drive: reveal trailer e annuncio ufficiale

2K e LEGO Group hanno confermato quel che era trapelato nei giorni scorsi: LEGO 2K Drive, il gioco tripla A di guida ed avventura definitivo, sarà disponibile a partire dal 19 Maggio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch. Sviluppato da Visual Concepts, LEGO 2K Drive evolve l’iconica esperienza di gioco LEGO con un vasto open world dove i giocatori possono costruire qualsiasi veicolo, guidare ovunque e diventare una leggenda delle corse LEGO. Ecco il trailer d’annuncio:









LEGO 2K Drive sarà la prima uscita di una partnership multi-titolo tra 2K e il LEGO Group per lo sviluppo di giochi LEGO AAA. Grazie all’esperienza di 2K nella creazione di proprietà interattive, misto al forte impatto culturale dei mitici mattoncini LEGO, la partnership farà evolvere l’iconica esperienza dei giochi LEGO che i fan conoscono e amano in modi nuovi e – si spera – entusiasmanti.

Visual Concepts si prefigge l’obiettivo di portare per la prima volta in un gioco di guida LEGO la qualità di un titolo AAA, un gameplay profondo e una grafica importante. LEGO 2K Drive punta a combinare i migliori elementi della guida open-world e delle corse competitive e frenetiche, introducendo al contempo un vasto sistema di personalizzazione dei veicoli.

Inoltre, una collaborazione con l’azienda di supercar e hypercar McLaren Automotive porterà la McLaren Solus GT e la McLaren F1 LM – appena rilasciate in un set doppio LEGO Speed Champions per celebrare i 60 anni dalla fondazione della McLaren da parte del pilota e ingegnere Bruce McLaren – in LEGO 2K Drive.

Di seguito alcune delle caratteristiche di LEGO 2K Drive:

Una storia in un vasto Open World: I giocatori viaggeranno attraverso le molteplici regioni biologiche di Mattonia mentre competono contro una serie di carismatici rivali con la speranza di vincere un giorno l’ambito Trofeo Astrocoppa. In LEGO 2K Drive, i giocatori scelgono come giocare, con un ampio open world da esplorare pieno di corse, minigiochi, sfide, oggetti da collezionare, cose da distruggere e veicoli ben noti dei temi LEGO come: City, Creator, Speed Champions e altri ancora.

il gioco introduce un sistema di personalizzazione diversificato che consente ai giocatori di costruire i propri veicoli in base ai propri gusti, con oltre 1.000 pezzi unici LEGO disponibili nel corso dell’avventura, oltre a una grande quantità di disegni a colori, adesivi, decorazioni e molto altro. Gioca da solo o in compagnia: LEGO 2K Drive offre una solida modalità cooperativa e un’emozionante modalità multigiocatore competitiva per divertirsi con gli altri. Giocate con la famiglia e gli amici in locale, con uno schermo diviso per due persone, oppure partite online con altri intrepidi corridori con livelli di abilità simili.