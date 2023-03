Build A Rocket Boy ha annunciato MindsEye , il nuovo titolo del direttore di gioco Leslie Benzies (ex CEO di Rockstar North). Il gioco sarà disponibile su Everywhere. Di seguito il trailer d’annuncio:









MindsEye è un gioco di avventura e azione AAA ambientato in un mondo di corporazioni futuristiche, teorie del complotto e nuove tecnologie sinistre. Build A Rocket Boy fa sapere che MindsEye ed Everywhere sono due distinti prodotti AAA.

A quanto risulta, Everywhere sarà nelle mani dei giocatori quest’anno, inizialmente su PC e poi su altre piattaforme. Build A Rocket Boy definisce Everywhere come “una nuova piattaforma che offre un mondo di infinite possibilità, dove il giocatore può sognare di essere chiunque scelga e forgiare il suo percorso. I giocatori competeranno, costruiranno ed esploreranno nel vasto mondo aperto di Everywhere. Everywhere è un luogo dove tutto aspetta di essere scoperto e di essere immaginato. Tutti appartengono a Everywhere, una nuova esperienza di gioco multi-mondo che offusca il confine tra la realtà e il mondo digitale.”

Ancora non è chiarissimo cosa dobbiamo aspettarci in termini pratici da Everywhere. Si parla di una sorta di metaverso, ma probabilmente non passerà troppo tempo prima che, al di là delle dichiarazioni e delle descrizioni, si veda qualcosa di più concreto.