Altro giro, altro gioco sviluppato da una sola persona: Shardpunk: Verminfall. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco di ruolo tattico a turni ambientato in un oscuro e grintoso mondo steampunk. Data di uscita? 13 aprile 2023, appuntamento per i PCisti su Steam e GOG. Ecco il trailer:









In Shardpunk: Verminfall, i giocatori devono guidare una squadra di improbabili eroi attraverso le rovine di una città invasa da orde di topi mutanti. Con ogni eroe che possiede abilità e personalità uniche, sarà imperativo elaborare una strategia per sopravvivere.

Il gioco mescola strategia, combattimenti tattici a turni e componente GDR, survival e gestione delle risorse. Dalle tattiche di battaglia allo stabilire chi è meglio utilizzi l’ultimo medpack, il giocatore dovrà prendere decisioni difficili e convivere con le conseguenze delle sue scelte.

“Sono entusiasta di far sapere finalmente a tutti che il gioco è pronto per essere rilasciato il 13 aprile 2023“, ha dichiarato Slawomir Bryk, sviluppatore solista che forma il one-man studio Clockwork Pile. “Ho dedicato molto tempo, impegno e passione a questo gioco e non vedo l’ora che i giocatori sperimentino il mondo oscuro e crudo di Shardpunk: Verminfall”.

Chiunque fosse interessato può iniziare a capire se il gioco fa al caso suo grazie alla demo presente su Steam.