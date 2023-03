Stranded: Alien Dawn, altro progetto che nella versione work in progress non sta affatto andando male secondo le recensioni Steam (84.54% SteamDB rating su poco meno di 2700 recensioni degli utenti Steam), lascerà l’accesso anticipato e verrà pubblicato integralmente martedì 25 aprile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. Di seguito il trailer:









Stranded: Alien Dawn è un “planet survival sim“ che mette nelle mani del giocatore il destino di un piccolo gruppo abbandonato a se stesso. Dotato di un intenso gameplay gestionale/strategico, il gioco spinge a prendere decisioni vitali per proteggere i sopravvissuti dalla fame, dalle malattie, dalle condizioni meteorologiche estreme e altro ancora, come si vede nel trailer. Dai campi di base alle basi fortificate, l’obiettivo è creare una roccaforte sufficientemente robusta per difendersi dagli attacchi di creature bizzarre che vagano in un mondo alieno vasto e mortale.

Ecco alcune caratteristiche del gioco:

Avventuratevi alla scoperta di un vasto mondo 3D vivente con una flora e una fauna aliene.

Gestite i bisogni, la salute e la felicità dei sopravvissuti.

Costruite ed evolvete la vostra base unica, escogitate astute difese per proteggerla dagli attacchi.

Piantate, coltivate, raccogliete e date la caccia al cibo. Accumulate risorse utili e recuperate materiale dai detriti spaziali caduti.

Tecnologie di ricerca con cui espandere i propri orizzonti.

Fornite calore, luce, dispositivi per il relax e altro ancora ai sopravvissuti per mantenerli al massimo del loro potenziale, pronti ad affrontare la prossima sfida.

Reagite alle fluttuazioni meteorologiche e agli eventi ambientali.