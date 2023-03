Dopo il recente accesso anticipato alla Open Beta di Diablo IV di cui via abbiamo raccontato in questa anteprima, finalmente è giunto il momento di spalancare le porte di Sanctuarium a tutti. Dalle 17:00 di oggi 24 marzo fino a domenica 26, Diablo IV sarà a disposizione di chiunque grazie all’Open Beta. Proprio in vista di un’occasione attesa da innumerevoli appassionati, memore di quel che è accaduto settimana scorsa, Blizzard consiglia ai fan di aspettarsi “traffico e tempi d’attesa senza precedenti”:

As we prepare to open the gates to Sanctuary, we'd like to remind our players that the #DiabloIV Open Beta is a test to ensure a smooth launch.

We expect unprecedented traffic and queue times as a result. We appreciate your patience & understanding.

📜: https://t.co/Q4Q3Manehg

