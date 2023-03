Destiny 2 continuerà a includere il doppiaggio di Lance Reddick

Bungie ha confermato che Lance Reddick continuerà a far parte dell’universo di Destiny 2 anche dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 17 marzo.

Reddick, che dal 2014 ha prestato la sua voce al Comandante Zavala, aveva già registrato le sue linee di doppiaggio prima della sua morte, per questo potremo continuare ad ascoltare la sua voce nell’immediato futuro. “Onoreremo la sua persona attraverso le performance in arrivo nel gioco, e queste memorie resteranno con noi per tutta la vita,” si legge nell’ultimo post pubblicato sul blog ufficiale di Bungie. “Siamo profondamente rattristati dalla sua scomparsa, ma siamo grati per il tempo che abbiamo potuto spendere assieme.”