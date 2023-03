God of War Ragnarok: sequel in arrivo secondo un doppiatore

Pare che ci sia un sequel di God of War Ragnarok all’orizzonte, perlomeno stando a quanto dichiarato da un doppiatore durante lo scorso PAX East.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Shark Games, nel corso della manifestazione si è tenuto un panel con ospite Ben Prendergast, doppiatore di Tyr nella versione originale del gioco. Prendergast si sarebbe lasciato sfuggire una dichiarazione che non sembra lasciare spazio a molte interpretazioni, affermando che vedremo ancora Tyr in futuro. Il doppiatore non avrebbe elaborato ulteriormente questa dichiarazione, scherzando di aver firmato un accordo di non divulgazione con Sony.

Chiaramente vi invitiamo come sempre a prendere quanto appena riportato con le dovute accortezze. Si tratta pur sempre di un’indiscrezione non confermata, pertanto per saperne di più su un eventuale sequel di God of War Ragnarok bisognerà attendere un’eventuale conferma (o smentita) ufficiale.