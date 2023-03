Chris Avellone risolve una causa dopo le accuse di molestie

Qualche anno fa, nell’estate del 2020, abbiamo riportato la notizia di Chris Avellone accusato di molestie da diverse donne che gravitano nell’orbita dell’industria dei videogiochi. Ora segnaliamo che una causa legata a questi presunti comportamenti scorretti si è conclusa con un accordo extra-processuale a favore dello stesso Avellone.

In un comunicato diffuso sul blog ufficiale di Chris Avellone, quest’ultimo fa sapere che il procedimento è stato risolto senza possibilità di appello con un patteggiamento che prevede il ritiro delle dichiarazioni da parte di due delle donne che lo avevano accusato, oltre a un risarcimento monetario a sei zeri per Avellone che include anche la parcella dell’avvocato (la cifra esatta non è stata resa nota). Non sono stati resi di pubblico dominio i termini dell’accordo, che dunque rimangono coperti da una clausola di riservatezza.

Di seguito riportiamo il comunicato integrale condiviso di Karissa Barrows e Kelly Rae Bristol, le due donne che avevano accusato Avellone: “Dopo aver coinvolto il signor Avellone abbiamo preparato la seguente dichiarazione: Avellone non ha mai abusato sessualmente di noi. Non siamo a conoscenza di altre donne di cui abbia abusato. Non siamo a conoscenza che Avellone abbia mai utilizzato in maniera impropria fondi societari. Intendiamo ritirare tutto ciò che abbiamo scritto o detto in passato circa Avellone. Volevamo supportare le donne nell’industria. Nel farlo, le nostre parole sono state male interpretate al fine di suggerire accuse di cattiva condotta che non erano state esplicitate né intenzionali. Abbiamo a cuore l’incolumità, la sicurezza e l’operato di donne, minoranze, persone appartenenti alla sfera LGBTQIA+, e ogni altra comunità che si sente oppressa nell’industria dei videogiochi. Crediamo che lo stesso Avellone condivita il desiderio di proteggere ed elevare tali comunità. Crediamo che meriti di tornare pienamente all’interno dell’industria e sia necessario supportarlo in queste imprese.”

A questo comunicato ha fatto seguito anche una dichiarazione di Chris Avellone: “Apprezzo che le signorine Barrows e Bristol abbiano deciso di lavorare con noi per affrontare questi problemi all’interno della community dei videogiochi, il loro sostegno va supportato ed elogiato. Ci sono ancora molte sfide dinanzi a noi ma sono certo che riusciremo ad affrontarle insieme. Nello spirito del raggiungimento di questo obiettivo, chiedo a tutti di rispettare la privacy delle signorine Barrows e Bristol e di utilizzare questa opportunità per ascoltare tutte le voci al fine di migliorare il nostro ambiente e le nostre comunità.”