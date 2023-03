Resident Evil 4: spuntano indiscrezioni circa un DLC su Ada Wong

Secondo quanto segnalato da alcuni dataminer, il remake di Resident Evil 4 potrebbe presto arricchirsi di un DLC incentrato interamente su Ada Wong. Resident Evil Central riporta infatti che tra i file della versione PC del gioco sono presenti riferimenti a Separate Ways, l’espansione di Resident Evil 4 che permette di prendere il controllo di Ada Wong.

Nella versione originale di Resident Evil 4, Separate Ways offre ai giocatori la possibilità di compiere alcune missioni dalla parte di Ada Wong, svolgendo azioni che in qualche modo aiutano Leon S. Kennedy nella sua operazione di salvataggio di Ashley Graham. È dunque probabile che questo presunto contenuto aggiuntivo del remake vada a ricalcare la struttura dell’espansione originale.

In ogni caso, in quel di Capcom hanno tutti le bocche cucite. Per ora l’unico contenuto aggiuntivo confermato è l’imminente espansione Mercenari, che sarà disponibile come update gratuito dal 7 aprile. Il remake di Resident Evil 4, lo ricordiamo, è disponibile dalla scorsa settimana su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.