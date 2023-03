Si è da poco conclusa la mini diretta Nintendo in cui è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay del titolo Nintendo più atteso dell’anno, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ecco il trailer:









Come si nota nel trailer, le Isole Celesti promettono di sfruttare al massimo la verticalità di Hyrule, un mondo vasto e denso di punti d’interesse d’ogni tipo, come ben ricorda chi ha esplorato in lungo e in largo Breath of the Wild. Il trailer ha mostrato i nuovi poteri come Reverto, che permette di “riavvolgere” il tempo di un determinato oggetto, ma anche le nuove possibilità di combinare gli oggetti per ottenerne altri.

L’occasione è stata perfetta anche per svelare un nuovo modello di Switch OLED a tema Tears of the Kingdom:









Questo modello speciale (che potete ammirare nel trailer qui sopra e nelle immagini qui sotto) verrà lanciato sul mercato il 28 aprile, pochi giorni prima della pubblicazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dal 12 maggio, all’uscita del gioco, saranno inoltre disponibili anche un Nintendo Switch Pro Controller e una custodia ispirati al gioco.