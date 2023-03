Atlas Fallen è stato rinviato di qualche mese, in uscita in estate

Brutte notizie per chi attende l’uscita di Atlas Fallen: gli sviluppatori di Deck13 ne hanno appena annunciato il rinvio.

Con un breve comunicato diffuso via Twitter, lo studio tedesco ha fatto sapere che il lancio è slittato di qualche mese, dal 13 maggio al 10 agosto. Il team spiega di aver bisogno di più tempo per far sì che Atlas Fallen rispetti le aspettative dei giocatori.

Nel frattempo, Deck13 tornerà a mostrare il gameplay di Atlas Fallen all’inizio dell’estate, con un occhio di riguardo per la modalità di gioco cooperativa.