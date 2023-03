Live a Live è in uscita su PC, PS4 e PS5 ad aprile

Square Enix ha annunciato che Live a Live è in arrivo su PC, PS4 e PS5 dopo circa un anno di esclusività su Nintendo Switch (qui la nostra recensione).









Live a Live è il remake in HD-2D dell’omonimo JRPG che offre ai giocatori la possibilità di vivere otto storie con otto personaggi differenti, ciascuna ambientata in un periodo unico con scenari che vanno dalla preistoria al selvaggio West. Ogni capitolo offre una serie di dinamiche di gioco diverse da padroneggiare, come furtività, suspense e piazzamento di trappole, tutte regolato da un sistema di combattimenti a turni. I giocatori possono anche adattare l’avventura secondo le proprie preferenze grazie al formato a episodi, che permette di completare i capitoli nell’ordine preferito o di portarli avanti parzialmente in parallelo.

Live a Live sarà disponibile in formato digitale su PC, PS4 e PS5 dal 27 aprile.