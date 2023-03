The Last of Us Parte I: arriva un primo hotfix per la versione PC

In seguito ai numerosi problemi segnalati dagli utenti, gli sviluppatori di The Last of Us Parte I per PC hanno da poco pubblicato un primo hotfix che va a risolvere alcune delle criticità più importanti.

L’aggiornamento porta il gioco alla versione 1.0.1.5 e si focalizza principalmente sulla stabilità del gioco e su alcuni problemi di performance. Purtroppo le note della patch sono piuttosto generiche, dunque non sappiamo esattamente cosa sia stato risolto, ma il team assicura di essere al lavoro per affrontare le criticità segnalate dai consumatori. L’update introduce anche un sistema di diagnostica per i crash in modo tale che i report degli utenti siano quanto più precisi possibili, così da aiutare il team di sviluppo a risolvere con maggiore precisione ed efficacia i problemi.