Per celebrare il 40° anniversario della serie Nobunaga’s Ambition, KOEI TECMO Europe ha presentato oggi Nobunaga’s Ambition: Awakening, il sedicesimo capitolo della famosa serie di simulazioni storiche di Kou Shibusawa. Ecco il trailer d’annuncio:









Inizialmente lanciata nel 1983, la serie ha complessivamente venduto oltre 10 milioni di unità, diventando rapidamente una delle preferite tra gli strateghi militari virtuali di tutto il mondo. Nobunaga’s Ambition: Awakening è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows via Steam e sarà disponibile in digitale dal 20 luglio 2023.

In Nobunaga’s Ambition: Awakening, il giocatore sperimenterà sulla sua pelle com’era la vita di un daimyō, un potente leader giapponese, durante il celebre periodo Sengoku. In qualità di capo del proprio clan, egli dovrà prendere le migliori decisioni in aree chiave quali l’economia, la diplomazia e la potenza militare, nella speranza di unificare il paese. Per fare ciò, sarà supportato da ufficiali guidati dall’intelligenza artificiale che pensano e agiscono secondo il proprio giudizio.

Il nuovo capitolo presenterà numerose novità come gli Assedi in versione rivisitata: per la prima volta nella serie, queste battaglie si svolgeranno su una singola mappa dotata di svariate tipologie di castelli e città, un cambiamento che mira a renderli più che mai dinamici e ad aumentarne la componente strategica.