Pubblicato da HandyGames (editore internazionale di piccoli/medi videogiochi appartenente a THQ Nordic Company), il publisher di Endling – Extinction is Forever, DE-EXIT: Eternal Matters uscirà il 14 aprile e, quando lo farà, inviterà tutti noi a recarci in un misterioso mondo voxel per esplorare la vita dopo la morte. Ecco il trailer con la data di uscita:









In DE-EXIT dovremo intraprendere un viaggio surreale nell’aldilà per scoprire i segreti del misterioso e devastato Piano della Memoria. Ispirato dalla perdita personale di un caro amico da parte del direttore creativo, DE-EXIT – Eternal Matters è nato come one-man-game. Da allora il gioco si è evoluto, come conseguenza del fatto che il team di SandBloom Studio è cresciuto fino a raggiungere i dodici membri e della collaborazione con l’editore tedesco HandyGames.

Sforzandosi di creare un aldilà aperto a tutti, gli sviluppatori di SandBloom Studio si sono ispirati a varie mitologie, religioni e culture per creare una visione unica di ciò che attende dopo la morte. DE_EXIT propone un approccio positivo alla morte, ma anche fasi stealth, enigmi e nemici da superare sfruttando l’astuzia.

DE-EXIT: Eternal Matters sarà pubblicato il 14 aprile su PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.