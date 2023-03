Gran Turismo 7 si aggiorna con la modalità a 120 FPS

L’ultimo aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7 pubblicato nelle scorse ore ha introdotto la modalità a 120 FPS, disponibile solo nella versione per PlayStation 5. Per goderne al meglio è chiaramente necessario avere uno schermo con output a 120 Hz.

L’update 1.31 porta con sé anche altre novità. Tra queste citiamo due nuove varianti per il Nürburgring: Endurance e Sprint. La variante Endurance unisce il Nordschleife e il circuito del Gran Premio per una lunghezza complessiva di 23.864m. Questo complicato circuito tecnico prende una scorciatoia per la sezione Gran Premio per poi tornare rapidamente al Nordschleife. Questa variante è stata già usata in gare come il Nurburgring Endurance Series (NLS). La variante Sprint prende una scorciatoia alla svolta 4 del circuito del Gran Premio per formare un percorso lungo 3.629m.

Vengono introdotte cinque auto inedite: la Audi RS 5 Turbo DTM ’19, la Porsche 959 ’87, la Porsche Carrera GTS (904) ’64, la Toyota Alphard Executive Lounge ’18, e la Mazda Mazda3 X Burgundy Selection ’19. Per finire, è stata aggiunta una nuova scena per la modalità Scapes che riproduce dei ciliegi in fiore.