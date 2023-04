Arriva il gioco da tavolo ufficiale di The Games Machine!

Carissimi lettori, quest’oggi siamo lieti di annunciare un progetto di cui andiamo particolarmente fieri: il gioco da tavolo ufficiale di The Games Machine!

Avete letto bene, molto presto potrete giocare con la vostra testata videoludica preferita e vivere in prima persona la vita redazionale. Grazie agli amici di IoGioco siamo infatti riusciti a dar vita a un board game che riproduce fedelmente il processo di creazione della rivista: vestite i panni del caporedattore Mario Baccigalupi, del pozzo di conoscenza Danilo Dellafrana, del nostro esperto di hardware Paolo Besser, di tutti gli altri redattori, e persino del celebre Pastore per far uscire in edicola un numero di The Games Machine che sia quanto più professionaleeee possibile.

Lo scopo di “” è infatti quello di creare i contenuti di un numero della rivista inche vede tutti i giocatori collaborare per portare TGM in edicola , proprio come avviene ogni mese nella nostra redazione!: divertitevi a selezionare le notizie degli Spotlight, sbizzarritevi a inventare le bislacche creazioni che potete leggere solo nell’Angolo di Bovabyte, fate attenzione alle prove hardware,, immergetevi nel passato per dar vita alla Time Machine, e ovviamente non dimenticate di vergare un corposo numero di recensioni con cui formare la ciccia della rivista. Occhio agli imprevisti, però, perché potrebbe capitarvi un mese estivo con pochi videogiochi in uscita, oppure un redattore potrebbe essersi sentito male dopodi robe tonde di pasta frolla al cioccolato, o ancora dovrete soddisfare la richiesta di qualcuno che ha deciso che la rivista vada scritta in cinese mandarino. Quale che sia la strada che avrete deciso di intraprendere,per raggiungere la vittoria.

“The Games Machine – Il gioco da tavolo” sarà disponibile entro fine anno. Prossimamente vi forniremo ulteriori dettagli sulla data di lancio ufficiale.