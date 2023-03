Come svela il tweet che trovate qui sotto, Final Fantasy XVI è ufficialmente entrato in fase gold:

Final Fantasy XVI has gone gold. From the entire team, including Torgal, we hope you're looking forward to #FF16's launch on June 22nd 🐺 pic.twitter.com/Vrtd3cMNW5 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) March 31, 2023

Con Final Fantasy XVI in fase gold, da qui in poi l’obiettivo di Square Enix e del team al lavoro sul gioco – uno dei più attesi dell’anno, data l’importanza indiscutibile del franchise – è limare e rifinire quanto più possibile la versione che, dal 22 giugno, sarà disponibile per tutti… i possessori di PlayStation 5.

Ecco un sunto della storia del prossimo capitolo tratto dal sito ufficiale: “per secoli, le persone di Valisthea si sono riunite intorno ai suoi Cristalli Madre per attingere alla loro benedizione, l’etere che alimenta la magia utilizzata nella vita di tutti i giorni. Ma mentre l’etere inizia a svanire e le terre morte si diffondono ulteriormente, lo stesso si può dire degli scontri per gli ultimi guizzi della luce dei Cristalli Madre, divenuti sempre più feroci. Tuttavia, in mezzo a questa tempesta incombente, c’è anche chi crede che il retaggio dei cristalli abbia plasmato il destino dell’umanità per troppo tempo.”

Qualora ve la foste persa, di seguito trovate la nostra video anteprima: