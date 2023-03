Il producer capo della celebre serie Dragon Quest (qui la nostra recensione di Dragon Quest Treasures), Ryutaro Ichimura, ha comunicato che da oggi lascerà Square Enix. Ecco il tweet con cui Ichimura ha effettuato l’annuncio:

Come riporta Gamatsu nel suo articolo, il quarantasettenne Ichimura ha affermato di aver “iniziato a contare quanti altri giochi sarò in grado di realizzare nella mia vita”. Soprattutto ora, quando ci vogliono dai tre ai quattro anni per realizzare un gioco, “dobbiamo considerare attentamente ogni titolo che realizziamo”. “Una volta che avrò resettato e riflettuto, mi piacerebbe lasciare questo ambiente benedetto e capire cosa potrei fare se osassi spingermi in un ambiente ad alto rischio”, ha aggiunto.

Ryutaro Ichimura è stato recentemente il producer di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, la cui pubblicazione globale per questo autunno è stata confermata proprio oggi. Sebbene l’ormai ex Square Enix abbia ceduto le redini del progetto al suo successore, ha voluto rassicurare i fan: “potete stare certi che l’ho già supervisionato fino al completamento”.

Ecco il trailer d’annuncio in lingua originale di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai: