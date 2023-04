Wild Hearts si aggiornerà presto con nuovi contenuti

Electronic Arts e Koei Tecmo hanno presentato il primo aggiornamento post-lancio di aprile di Wild Hearts che introdurrà diversi contenuti di gioco inediti, tra cui nuovi kemono e karakuri.









L’update “I Fiori della Morte” aggiungerà una specie di kemono completamente inedita, il Murakumo, che si muove nell’aria. I giocatori incontreranno questa minaccia simile a una volpe quando ad Azuma inizia la primavera. Il possente Murakumo si muove nell’aria su fiori di ciliegio e può scagliare attacchi attraverso i petali. Se i giocatori si avvicinano troppo, il fragoroso tornado della bestia potrebbe far perdere loro i sensi.

Per combattere questa bestia feroce, i cacciatori possono utilizzare il nuovo karakuri: la trottola. Guadagnando velocità e potenza man mano che colpisce ogni ostacolo, la trottola si avvicina per sferrare un attacco efficace e può persino far barcollare un kemono che attacca. Questo aggiornamento presenta anche l’aggiunta del nuovo sistema Limit Break, che consente ai cacciatori di utilizzare i Core Orbs – che possono essere ottenuti attraverso la caccia ai Kemono – per migliorare le loro armi e armature attuali.

L’aggiornamento “I Fiori della Morte” di Wild Hearts sarà disponibile su PC e console dal 6 aprile.