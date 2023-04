Svelato The King of Fighters XIII: Global Match per PS4 e Switch

Dalla cornice dell’EVO Japan 2023 ecco che SNK ha presentato The King of Fighters XIII: Global Match, nuova edizione del celebre picchiaduro in arrivo prossimamente su PS4 e Nintendo Switch.









I dettagli su questa versione del gioco sono ancora piuttosto scarsi, tuttavia sappiamo che potrà contare sull’introduzione dell’ormai indispensabile rollback netcode e su funzionalità online migliorate. Per quanto riguarda i contenuti in senso stretto, possiamo ipotizzare che The King of Fighters XIII: Global Match presenterà lo stesso roster dell’originale.

Mentre attendiamo di saperne di più, SNK ha già annunciato che terrà un’open beta su console PlayStation all’inizio dell’estate.