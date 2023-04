L’editore e sviluppatore internazionale Nuverse e SGRA Studio hanno annunciato una collaborazione con Wizards of the Coast, una divisione di Hasbro, Inc, che porterà i personaggi iconici di Dungeons & Dragons nel loro prossimo RPG a turni Dragonheir: Silent Gods previsto su PC e mobile entro la fine dell’anno. Ecco il trailer che celebra la partnership:









Dragonheir: Silent Gods introdurrà contenuti post-lancio sotto forma di aggiornamenti stagionali che espanderanno il multiverso con nuovi luoghi da esplorare, nemici da uccidere e altri personaggi iconici della tradizione di Dungeons & Dragons che si faranno strada nel gioco.

Ambientato nel magico mondo open fantasy di Adenthia, Dragonheir: Silent Gods vedrà i giocatori vestire i panni del Prescelto e combattere contro il tiranno drago a tre teste insieme ad avventurieri provenienti da ogni angolo del multiverso, esplorando antiche caverne e svelando segreti mentre forgiano la propria leggenda. Per sconfiggere i loro avversari, i giocatori si impegneranno in combattimenti strategici a turni, unendo i punti di forza e le sinergie del loro gruppo di avventurieri per scatenare potenti magie e acciaio spietato su mostri di ogni tipo e dimensione.

“Siamo oltremodo entusiasti di lavorare con Wizards of the Coast per portare i personaggi iconici di Dungeons & Dragons nel nostro gioco” ha affermato Sagi, Lead Developer presso SGRA Studio. “Tutti noi di SGRA siamo fan di Dungeons & Dragons ormai da anni e sognavamo di creare storie su leggende come Erttu e Drizzt, figuriamoci poterle portare direttamente nel nostro gioco! Non vediamo l’ora di vedere i giocatori forgiare le proprie leggende: Dragonheir: Silent Gods è la nostra lettera d’amore per i giochi di ruolo high fantasy e siamo entusiasti di rilasciare il gioco entro la fine dell’anno”.

“SGRA è un team entusiasta di Dungeons & Dragons e fan del fantasy, e crediamo che la loro passione combinata con l’esperienza nel settore renderà Dragonheir: Silent Gods eccezionale e unico.“ Il portavoce di Nuverse ha commentato. “Nuverse si impegna a offrire esperienze di gioco di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo e crediamo che Dragonheir: Silent Gods sia un ottimo esempio di un gioco che entusiasmerà e incuriosirà”.

“Dungeons & Dragons è un’IP amata dai giocatori di tutto il mondo e abbiamo piani entusiasmanti e ambiziosi per espandere la sua portata nei nuovi spazi multimediali”. ha dichiarato Eugene Evans, Wizards of the Coast, SVP Business Development & Digital Licensing. “Questo è un momento entusiasmante per il marchio e siamo entusiasti di dare vita ai personaggi di Dungeons & Dragons con un nuovo pubblico e abbiamo trovato ottimi partner di gioco in SGRA e Nuverse. La strategia di integrazione IP di Nuverse unita alla passione e alla dedizione di SGRA per i contenuti di qualità creano una collaborazione di cui siamo entusiasti di essere parte integrante”.

Ultimo ma non meno importante, il leggendario Dungeon Master e una delle figure più importanti del mondo di Dungeons & Dragons, Matthew Mercer, presterà la sua voce a Dragonheir: Silent Gods. Inoltre, verrà lanciata una serie di attività collaborative all’interno e all’esterno del gioco.

Vi ricordiamo che Dragonheir: Silent Gods uscirà su PC e dispositivi mobili nella seconda metà del 2023.