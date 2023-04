Sony celebra PlayStation 5 con un'installazione a Milano

Sony, in collaborazione con Urban Vision, ha relizzato un’installazione temporanea a Milano che celebra PlayStation 5. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno della campagna “Live from PS5”, la stessa campagna che all’inizio dello scorso febbraio ha visto la comparsa di una console gigante nel centro di Roma.

L’installazione meneghina riproduce Mjölnir, il martello impugnato dal dio del tuono Thor nel recente God of War Ragnarök. Il colossale martello, alto 3,50 metri, con una lunghezza pari a 2,60 metri e una profondità di 90 centimetri, dominerà il capoluogo lombardo nel corso dei prossimi giorni.

Realizzata in polistirolo denso, l’arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3 millimetri allo scopo di conferirle una maggior solidità. Il maestoso Mjölnir, incastonato in un maxi-schermo a led (22×15 metri), sarà visionabile in Corso Venezia, a Milano, fino al prossimo 15 aprile.