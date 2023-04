The Last of Us Part I su PC, due patch in arrivo

L’attesissimo lancio di The Last of Us Part I su PC è avvenuto, finalmente. Dal 28 marzo ognuno ha potuto toccare con mano quanto rimbalzato su internet in questi giorni, tra chi ha segnalato problemi d’ogni sorta e chi invece è riuscito a godersi senza grossi patemi – a parte l’iniziale caricamento monstre degli shader e un crash, come abbiamo segnalato nella nostra minuziosa analisi tecnica e nella nostra recensione – uno dei migliori videogiochi di sempre.

Naughty Dog nel mentre non è rimasta a guardare passiva, infatti ha appena fatto sapere che mercoledì 5 aprile e venerdì 7 aprile rilascerà due patch. Ecco il tweet ufficiale:

And while we know many of you would like to play The Last of Us Part I on Steam Deck, we are prioritizing fixes and patches before submitting it for verification.

We will keep you updated of its Steam Deck status as we continue to improve the PC version.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 3, 2023