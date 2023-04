Il publisher Mindscape e lo sviluppatore Secret Item Games hanno annunciato Paperman: Adventure Delivered, platform 3D co-op ispirato ai classici di una volta. Ecco il trailer:









Giocabile fino a un massimo di 4 giocatori in co-op locale (su Switch massimo 2), Paperman: Adventure Delivered ci mette nei panni di un portalettere di nome Paperman e della sua squadra.

Stando a quanto riportato sulla pagina Steam del gioco, “l’ufficio postale di Paperman è riuscito a effettuare 1 milione di consegne. Per festeggiare questo traguardo speciale, l’ufficio ha deciso di inviare delle lettere d’oro speciali ai suoi clienti più fedeli. Una sera, mentre il drago guarda la televisione, vede la notizia delle lettere d’oro. Avido com’è, il drago usa la sua antica magia per attaccare l’ufficio postale e rubare tutta la posta, comprese le lettere d’oro, da aggiungere all’enorme montagna d’oro che già possiede. Paperman e la sua squadra faranno di tutto per recuperare la posta e consegnarla.”

Paperman: Adventure Delivered verrà pubblicato a settembre su PC (Steam/Windows Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.