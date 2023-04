Space Prison è un tattico a turni a sfondo survival per PC e console

Il neonato studio polacco Wooden Alien ha presentato il suo primo progetto: si tratta di Space Prison, un tattico a turni in salsa survival in arrivo su PC e console.









Questa la sinossi ufficiale: “Space Prison è l’antro più buio di tutto l’universo, un complesso sperimentale dove vengono rinchiusi sia alieni innocenti che rei, sotto la giurisdizione di un sistema artificiale. Per restare in vita, dovrai farti degli alleati tra i criminali. Lotta in scontri a turni per guadagnarti il rispetto. Addomestica questo immondezzaio, che potrebbe diventare la tua casa, o la tua tomba. Puoi anche provare a seguire le orme di chi, prima di te, ha provato a evadere…”

Space Prison combina un sistema di combattimento a turni con meccaniche che vanno a valorizzare le dinamiche sociali che si formano all’interno di una prigione. Bisognerà stringere alleanze con altri detenuti, cercare di evitare rogne con le bande rivali, oppure sfruttarle per scalare le gerarchie della prigione. Il gioco include anche un sistema di crafting per creare gli strumenti necessari alla sopravvivenza (o all’evasione).

Manca ancora una data di uscita, tuttavia il team polacco fa sapere che Space Prison uscirà quest’anno su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.