Stando a quanto riportato da Insider Gaming e Tom Henderson, Sony starebbe lavorando a una console portatile per il cloud streaming/Remote Play dal nome in codice Q Lite.

In attesa di scoprire se le recenti voci hanno un fondo di verità oppure no, ecco cosa sta rimbalzando tra insider (come Jeff Grubb nel Tweet qui sotto), siti vari e social:

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld.

— Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023