Final Fantasy Pixel Remaster in uscita a breve su PS4 e Switch

Square Enix ha annunciato la data di uscita della raccolta Final Fantasy Pixel Remaster nei formati per PS4 e Nintendo Switch. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Disponibile da tempo su PC e dispositivi mobili, Final Fantasy Pixel Remaster include le versioni rimaneggiate di tutti gli episodi principali della serie, dal primo al sesto capitolo. Saranno disponibili delle funzionalità uniche per le versioni PS4 e Switch, tra cui l’opzione per passare dalle colonne sonore riarrangiate a quelle basate sui giochi originali e anche la possibilità di scegliere i font di gioco (sarà possibile giocare con il font predefinito o con un font ispirato ai pixel). Inoltre, chi gioca su PS4 e Switch avrà delle nuove opzioni disponibili, come la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di regolare i moltiplicatori d’esperienza guadagnata tra 0 e 4.

Le versioni digitali dei sei giochi possono essere acquistate singolarmente o in un unico pacchetto in uscita il 19 aprile.