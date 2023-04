Frogwares ha pubblicato oggi un nuovo trailer per celebrare l’imminente uscita di Sherlock Holmes The Awakened su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch. Ecco il trailer d’uscita:









Come si intuisce dall’atmosfera di cui è intriso il nuovo trailer, Sherlock Holmes The Awakened è un’avventura horror poliziesca che fa incontrare Sherlock Holmes e il più famoso figlio di H.P. Lovecraft, Cthulhu. Il gioco funge da continuazione della storia del giovane detective, con Holmes e Watson che affrontano insieme il loro primo caso importante.

Un culto Eldritch ossessionato dagli dei si muove nell’ombra per realizzare una profezia che altera il mondo, dunque tocca al giovane duo di investigatori contrastare i loro piani. Lo scopo del racconto è immergere il giocatore nel trauma e nella paura che cementeranno la loro amicizia per sempre, oltre a renderlo partecipe delle rivelazioni che permetteranno a Sherlock Holmes di divenire in futuro il genio che è destinato a essere.

Sherlock Holmes The Awakened è il remake del gioco pubblicato originariamente nel 2006. Se non sapete cosa aspettarvi dal ritorno del celebre personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, probabilmente vi tornerà utile dare un occhio alla nostra recente anteprima hands-on.