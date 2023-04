EA SPORTS FC: svelato il nuovo logo post FIFA

Il nuovo capitolo del calcio secondo Electronic Arts ha un “volto”, finalmente: EA SPORTS FC. Il publisher ha mostrato la visione del brand, l’identità e il logo post FIFA. Stando a quanto riporta il comunicato stampa, FC diventerà la piattaforma di EA SPORTS per creare, innovare e far crescere nuove esperienze calcistiche, connettendo gli innumerevoli fan attraverso prodotti per console, cellulari, online ed esports.

Nei prossimi giorni, inoltre, il nuovo marchio EA SPORTS FC farà il suo debutto in più di 100 partite dei maggiori campionati del mondo tra cui Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Personaggi del calcio di tutto il mondo si uniranno a EA SPORTS per dare inizio a una nuova era per il calcio virtuale, con centinaia di campionati, squadre, marchi e atleti che condividono oggi il logo EA SPORTS FC attraverso le loro piattaforme.

“È qui che inizia la storia di EA SPORTS FC. Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. “EA SPORTS FC sarà un simbolo per questo sport di innovazione e cambiamento, e siamo entusiasti di mostrare di più ai nostri fan sul futuro che arriverà a luglio”.

L’ispirazione da cui è nato il logo arriva dal triangolo, un forma geometrica presente nella cultura calcistica (schemi e tecniche di passaggio) ma anche nella storia del calcio secondo Electronic Arts (per maggiori dettagli sul marchio potete consultare questa pagina).

EA SPORTS FC punta a continuare a far crescere la community calcistica globale (si parla di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme) raggruppata in 30 anni dal brand EA SPORTS, insieme a partner che condividono l’obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di fan. Costruito su una base di inclusività e innovazione, i fan sperimenteranno un’autenticità senza pari con l’accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici mondiali che consentiranno un’ulteriore espansione in aree che includono sia il calcio femminile che quello giovanile.

Gli appassionati possono iscriversi al Club su easports.com/fc ed essere in prima fila quando ci saranno novità, in vista degli aggiornamenti dettagliati sui prodotti che verranno condivisi a luglio.