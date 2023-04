Resident Evil 4: disponibile la modalità Mercenari

Capcom ha appena pubblicato il DLC gratuito che introduce la modalità Mercenari sul remake di Resident Evil 4 (qui la nostra recensione).









Questa modalità di gioco già presente nell’originale mette i giocatori contro orde di nemici per cercare di scalare le classifiche globali. Gli utenti potranno poi sbloccare armi e potenziamenti tra una partita e l’altra così da rendersi la vita più facile.

Segnaliamo, infine, che la modalità Mercenari di Resident Evil 4 presenta delle microtransazioni che permettono di sborsare denaro reale per acquisire più in fretta le modifiche delle armi. Per esempio sul PlayStation Store è possibile acquistare un pacchetto di cinque modifiche al prezzo di € 9,99. Inoltre, alcuni personaggi disponibili nel gioco originale non sono presenti nella modalità del remake, come per esempio Ada Wonk e Albert Wesker. Per ora non sappiamo se ed eventualmente quando verranno aggiunti.