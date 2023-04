Dying Light: Enhanced Edition ora gratis su Epic Games Store

L’Epic Games Store questa settimana regala due videogiochi: uno di questi è l’action open world Dying Light: Enhanced Edition, gratis per una settimana assieme al puzzle game Shapez.

L’Enhanced Edition di Dying Light (riscattabile da qui) include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati negli scorsi anni, compresi i DLC multiplayer “Come uno zombi” e “L’Orda di Bozak”, missioni aggiuntive, un set di oggetti esclusivi, e l’espansione The Following. Shapez (qui il link per riscattarlo) è invece un piccolo puzzle game indipendente in cui bisogna creare delle fabbriche automatizzate per produrre oggetti con forme geometriche.

Entrambi i giochi saranno disponibili gratuitamente fino al 13 aprile.