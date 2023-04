Con un comunicato sul sito ufficiale e sui vari canali social come Twitter, Bethesda e id Software hanno annunciato il QuakeCon 2023.

Ecco il comunicato presente sul sito ufficiale:

È ufficiale! Dopo tre anni di eventi solo digitali, il QuakeCon 2023 segnerà il ritorno dell’amato BYOC di persona al Gaylord Texan Resort & Convention Center di Grapevine, in Texas, da giovedì 10 agosto a domenica 13 agosto.

“Il QuakeCon è il nostro evento preferito dell’anno e non vediamo l’ora di riabbracciare la nostra incredibile community del QuakeCon dal vivo, celebrare i giochi e condividere tutto il fine settimana con migliaia di amici”, ha affermato Marty Stratton, Studio Head, id Software . “Per il nostro primo anno, il QuakeCon 2023 si sta concentrando sul BYOC preferito dai fan e sui giocatori che hanno reso il QuakeCon il miglior raduno di gioco da oltre 25 anni.”

L’iconico raduno di fan dà il bentornato alla sua comunità dedicata con un LAN party BYOC (Bring-Your-Own-Computer) reinventato e aggiornato per quattro giorni di gioco 24 ore su 24, una serie di attività divertenti e incontri per vecchi e nuovi amici. Inoltre, come negli ultimi anni, una serie completa di programmi sarà trasmessa in diretta su Twitch dal piano BYOC per coloro che non sono in grado di tornare nella patria del QuakeCon.

Il QuakeCon di quest’anno sarà un evento a pagamento con ingresso limitato agli ospiti BYOC pre-registrati. Con l’attenzione di quest’anno sull’esperienza BYOC in presenza, non ci saranno sale espositive e nessuna ammissione generale per QuakeCon 2023.

Oltre al BYOC, molte delle attività preferite dai fan torneranno per i partecipanti con biglietto, tra cui Tabletop Village, gli eventi della community BYOC e il QuakeCon Finals Party. QuakeCon ospiterà anche la finale annuale degli eSport dei Quake World Championships con Quake Champions, oltre a diversi fornitori ed esperienze per supportare il BYOC. Il programma completo, le caratteristiche, le attività e il layout dello spettacolo saranno presto pubblicati.