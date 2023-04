Diablo IV: il supporto post-lancio sarà trimestrale

Pochi giorni fa Blizzard ha pubblicato un trailer in cui veniva approfondito l’endgame di Diablo IV.

Oggi invece l’argomento è altrettanto importante giacché si parla del supporto post-lancio, una fase capace di decretare il successo o il fallimento di ogni gioco live service (proprio quel che sarà il quarto – anzi quinto – capitolo della saga). Gamespot, riprendendo quanto dichiarato da Joe Piepiora a Game Informer, fa sapere che Diablo IV riceverà corposi aggiornamenti ogni tre mesi. I contenuti aggiuntivi riguarderanno la storia, quindi nuovi filoni narrativi da esplorare, ma anche nuove meccaniche di gioco e feature.

Ecco il tweet:

L’associate game director ha anche detto che gli aggiornamenti saranno accompagnati da un Battle Pass stagionale – disponibile in versione premium a 9.99 $ e gratuita, con delle ovvie differenze in termini di ricompense – e, inoltre, che la prima stagione di Diablo IV non avrà inizio il 6 giugno ma qualche tempo dopo. A quanto pare, Blizzard terrà una diretta streaming il 20 aprile in cui fornirà delle risposte ai feedback sulla beta e approfondirà il modo in cui funzionerà l’endgame di Diablo IV.

Ricordiamo che Diablo IV vedrà la luce il 6 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.