The Lord of the Rings: Gollum è entrato in fase gold

Daedalic Entertainment e Nacon hanno annunciato che The Lord of the Rings: Gollum è appena entrato in fase gold, dunque lo sviluppo è stato portato a termine ed è tutto pronto per l’uscita prevista tra poco più di un mese.

La notizia è stata data tramite un laconico messaggio diffuso via social in cui viene fatto sapere che “il team non vede l’ora che iniziate il vostro viaggio nella Terra di Mezzo“. Un viaggio che partirà il prossimo 25 maggio, quando The Lord of the Rings: Gollum verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

Segnaliamo, infine, che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, tuttavia questa versione verrà pubblicata in un secondo momento.