The Legend of Heroes: Trails into Reverie, pubblicato il features trailer

Dopo aver svelato la data di uscita del suo prossimo JRPG, NIS America ha condiviso un nuovo trailer in cui vengono mostrate le caratteristiche principali di The Legend of Heroes: Trails into Reverie, in uscita il 7 luglio su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Ecco il trailer:









I giocatori avranno la possibilità di entrare nel True Reverie Corridor, che permetterà non solo di incontrare e reclutare volti noti da tutta Zemuria, ma anche di entrare in dungeon generati casualmente per mettere alla prova il proprio coraggio e giocare a una serie di mini giochi.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Legend of Heroes: Trails to Azure.