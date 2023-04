Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al 2024

Era nell’aria, d’altronde di un possibile cambio di data di uscita si vociferava già da qualche settimana, ma ora è arrivata l’ufficialità: Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al prossimo anno.

La notizia è stata diffuso tramite l’ormai consueto post su Twitter. Qui leggiamo che Rocksteady ha deciso di spostare in avanti la release del gioco per permettere al team di sviluppo di lavorare con maggiore tranquillità, così da offrire la miglior esperienza possibile agli utenti. La nuova data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è dunque fissata al 2 febbraio 2024.

È molto probabile che questo rinvio di circa dieci mesi sia dovuto all’accoglienza negativa riservata al gioco in seguito alla presentazione del gameplay avvenuta lo scorso febbraio. Suicide Squad: Kill the Justice League aveva destato più di qualche perplessità per il suo essere sostanzialmente un “game as a service”, ma anche per la scarsa caratterizzazione dei quattro personaggi giocabili e per una struttura di gioco abbastanza derivativa. Speriamo che il rinvio di quasi un anno possa fare bene al prodotto finale.