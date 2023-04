Immortals of Aveum: il nuovo trailer ne annuncia la data di uscita

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer di Immortals of Aveum per annunciare la data di uscita di questo sparatutto in soggettiva sviluppato da Ascendant Studios.









Pubblicato dall’etichetta EA Originals, Immortals of Aveum porterà i giocatori in un universo fantasy sull’orlo del baratro basato su una IP originale. I giocatori seguiranno le vicende di Jak, un ragazzo che entra a far parte di un ordine d’élite di maghi guerrieri in grado di padroneggiare tutti e tre i colori della magia (blu, verde e rosso). Grazie alla padronanza delle arti arcane, questi maghi guerrieri possono decimare legioni di nemici con attacchi concatenati e contromosse ben calibrate. Combinando una storia moderna con un’ambientazione fantasy, Immortals of Aveum proporrà un concentrato di azione frenetica e combattimenti basati su incantesimi che sfidano le convenzioni degli FPS.

“Sono incredibilmente entusiasta di mostrare finalmente al mondo Immortals of Aveum. È stato un viaggio di cinque anni per noi di Ascendant e sono molto orgoglioso del team e del loro impegno nel realizzare qualcosa di grandioso“, ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios. “Ci siamo proposti di creare uno sparatutto cinematografico ed emozionante ambientato in un nuovo mondo fantasy, con combattimenti veloci e fluidi e una storia epica. Non vedo l’ora che tutti possano giocarci“.

Immortals of Aveum sarà disponibile il 20 luglio 2023 su PC (tramite EA App, Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.