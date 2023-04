XDefiant: al via la closed beta su PC e console dell'FPS targato Ubisoft

Ubisoft ha dato il via alla closed beta di XDefiant, lo sparatutto free-to-play per PC e console caratterizzato da fazioni ispirate ad alcuni dei principali franchise del publisher francese. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in risalto le caratteristiche principali dell’FPS.









La closed beta di XDefiant attiva da oggi e fino al 23 aprile includerà le caratteristiche di gioco che saranno disponibili al lancio:

Tutte le 14 mappe

4 fazioni (The Cleaners – The Division, Libertad – Far Cry 6, Echelon – Splinter Cell, Phantoms – Ghost Recon Phantoms)

24 armi

44 modifiche

5 ordigni esplosivi

La beta è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale.