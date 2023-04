La caccia alle macchine sta per arricchirsi di un nuovo atto. Per ricordarcelo, Guerrilla ha pubblicato il trailer di lancio di Horizon Forbidden West: Burning Shores, il DLC in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 il 19 aprile al costo di 19,99 €. Ecco il launch trailer:









La descrizione ufficiale racconta quel che aspetta ogni fan di Aloy così: “continua la storia di Aloy viaggiando oltre l”Ovest Proibito. Incontra nuove macchine e vivi una nuova avvincente storia. A sud delle terre dei Tenakth, un millennio di eruzioni vulcaniche e di violenta attività sismica ha scavato le rovine di Los Angeles, trasformandole in un pericoloso arcipelago. Tuffati nel nuovo capitolo di Horizon Forbidden West, dove Aloy dovrà sventare un nuovo pericolo che minaccia il pianeta, celato nelle insidiose terre selvagge.”

“Il DLC Burning Shores include contenuti aggiuntivi per Horizon Forbidden West, compresi nuovi personaggi e attività in una nuova regione magnifica quanto spietata. Per accedere a Burning Shores dovrai completare la missione principale della versione PS5 di Horizon Forbidden West (compresa la missione Singolarità). Dopo la storia principale, il giocatore riceverà una chiamata sul Focus di Aloy, dando inizio alla storia del DLC.”

Per accedere ai contenuti di Burning Shores dunque è necessario aver completato la main quest di Horizon Forbidden West. Non un gran problema data la qualità dell’opera, come spiega l’avvincente recensione del nostro prode Dan Hero.