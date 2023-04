Remedy Entertainment, la software house finlandese cui dobbiamo opere e franchise del calibro di Max Payne, Alan Wake e Control, dopo oltre vent’anni di onorata carriera ha deciso di rifarsi il look cambiando logo.

Ecco il messaggio sul sito ufficiale postato da Thomas Puha, Communications Director, Remedy Entertainment, per spiegare i motivi del cambiamento:

Qualche anno fa, mentre il nostro studio si stava trasformando dalla creazione di un singolo gioco alla volta alla realizzazione di più giochi contemporaneamente ed espandendosi oltre i confini della Finlandia, in una seconda sede a Stoccolma, in Svezia, ci siamo imbarcati in una missione per affinare la nostra identità visiva.

Non aggiorniamo il nostro logo da più di 20 anni. Cioè, fino ad ora.

Creare un nuovo logo e un’identità visiva rinnovata per Remedy è stato un viaggio emozionante, come qualsiasi cosa abbia a che fare con l’arte. Per i seguaci di lunga data di Remedy, sicuramente sapete quanto sia vitale per noi la direzione artistica. Non solo nei nostri giochi, ma dal punto di vista dell’identità del nostro studio. Per non parlare delle nostre felpe con cappuccio!

Come studio di sviluppo di giochi, abbiamo fatto molta strada dal 1995, quando abbiamo iniziato. Remedy è in continua evoluzione.

Il proiettile nella lettera R del vecchio logo rappresentava l’era di Max Payne, ma la Remedy di adesso è molto più grande di un singolo gioco; abbiamo un intero portafoglio di giochi, vecchi e nuovi.

Era quindi giunto il momento di aggiornare e ridefinire la nostra identità visiva per darle maggiore coerenza, mostrare la nostra evoluzione nel corso degli anni ed esprimere meglio la nostra visione della Remedy di oggi.

Il logo Remedy significa molto per noi, ma sappiamo che significa molto anche per voi. Proprio come i giochi che creiamo in Remedy, abbiamo affrontato questo processo con grande cura, considerazione e tanta passione.

Vogliamo creare mondi, storie e personaggi memorabili da farvi vivere attraverso i nostri giochi. Volevamo che il nostro nuovo logo riflettesse il modo in cui ci evolviamo costantemente e continuiamo a creare giochi entusiasmanti con le migliori persone. Tuttavia, è ancora quella Remedy in cui prospera la creatività coraggiosa. Ci auguriamo che il nuovo look vi piaccia.

Il nostro futuro è incredibilmente eccitante. Nonostante quasi tre decenni nell’industria dei giochi, per molti versi sembra che siamo solo all’inizio. Potete aspettarvi Alan Wake 2 entro la fine dell’anno e diverse fantastiche esperienze di Remedy da giocare nei prossimi anni.