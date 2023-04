In arrivo il 25 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch, The Lord of the Rings: Gollum ha finalmente dei requisssiti PC ufficiali cui aggrapparci per capire se il nostro computer sarà in grado o no di farci indossare i panni di Gollum aka Sméagol.

Ecco i requisiti minimi (1080p/preset Medio/RT off):

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600

Memoria: RAM da 16 GB

Grafica: GTX 1080/RTX 2060

DirectX: versione 11

Archiviazione: 45 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati (1440p/preset Alto/RT on):

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600

Memoria: RAM da 32 GB

Grafica: RTX 3080 (con qualità DLSS)

DirectX: versione 12

Archiviazione: 45 GB di spazio disponibile