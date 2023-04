Discord ora supporta i messaggi vocali nelle chat e nei server

L’ultimo aggiornamento di Discord ha introdotto una feature molto attesa dalla community: il supporto ai messaggi vocali.

Questa funzione permette a chiunque di inviare messaggi vocali della durata massima di venti minuti in chat singole o di gruppo, ma anche in server con meno di 200 utenti. Il team di Discord specifica che i messaggi possono essere ascoltati su qualsiasi dispositivo, tuttavia per il momento la registrazione dei vocali è supportata soltanto sull’app mobile. La registrazione funziona come in qualsiasi altra applicazione di messaggistica: basta tenere premuto il simbolo del microfono per registrare il vocale e rilasciarlo per inviare il messaggio.

Da notare che gli amministratori dei server hanno la possibilità di vietare agli utenti di inviare messaggi vocali. È inoltre possibile abilitare o disabilitare l’opzione per i singoli ruoli all’interno di un server Discord.